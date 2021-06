Omfiets-horeca in Utrecht is een blijvertje: 'In het begin dacht ik: wat moet ik in die uithoek?'



Jeffrey de Vries van Kantien. | Foto: RTV Utrecht

Horeca in een groeiende stad



Utrecht is voorlopig nog niet uitgegroeid, tot 2040 groeit de stad met 100.000 inwoners naar 455.000. Om die groei beheersbaar te houden is de gemeente bezig met de ontwikkeling van vier nieuwe stadscentra om zo de binnenstad te ontzien. Die plannen staan in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU40).



In die plannen is ook ruimte voor de horeca, maar ook nu wordt al gekeken naar het verspreiden van de druk over verschillende plekken in de stad. "In ons Utrechtse horeca beleid, vastgelegd in het Ontwikkelkader Horeca Utrecht (OHU), is het verspreiden van die druk een belangrijk uitgangspunt", laat de gemeente weten. "Met het OHU zoeken we mogelijkheden voor nieuwe horecavoorzieningen die geschikt zijn in de wijken waar gewoond wordt. Zo kunnen we de druk van horeca op de binnenstad verminderen en juist meer geschikte horeca in de woonwijken mogelijk maken."



"Dit sluit aan op onze Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040, waarin we onze ambitie voor de '10 minuten stad' uitspreken. Alle soorten voorzieningen, ook horeca, zijn dan voor alle inwoners op maximaal 10 minuten reizen. Dit sluit aan op de groeiende behoefte van Utrechters om ergens dicht in de buurt iets te willen eten of drinken en elkaar te ontmoeten."

Thijs van Lier en John van der Pouw Kraan voor De Ping Pong Club. | Foto: RTV Utrecht

Als je zelf in de stad woont, is alles daarbuiten ver." John van der Pouw Kraan van De Ping Pong Club

