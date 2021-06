Terug naar kantoor, maar niet naar het oude normaal: 'We hebben mogelijkheden ontdekt'



Kim Teunis (Rabobank): "Wat digitaal kan, blijven we zoveel mogelijk digitaal doen." | Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.