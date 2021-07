10 jaar oorlog in Syrië: 'Er is daar geen uitkering of bijstand'



Al tien jaar woedt er een oorlog in SyriŽ. Meer dan 6,3 miljoen mensen zijn sinds 2011 het land ontvlucht. Jaarlijks vragen duizenden SyriŽrs asiel aan in Nederland. Zo ook in de stad Utrecht, waar de grootste groep statushouders uit SyriŽ komt. Deze week vertellen we elke dag het verhaal van in totaal vijf Utrechters die de afgelopen jaren de Syrische oorlog zijn ontvlucht.

Amer Alomari vluchtte vanuit SyriŽ naar Nederland en werkt nu bij de gemeente Utrecht





De favoriete pauzeplek van Amer, langs de Singel. | Foto: RTV Utrecht / Milo Hornstra

Amer Alomari | Foto: RTV Utrecht / Milo Hornstra

