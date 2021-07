Zorgen over forse stijging coronagevallen, Utrecht grijpt in: 'Het is spannend'



Geschreven door

Dick de Moor



Interview met Bas Boogmans van de GGD regio Utrecht





Marc Bonten van UMC Utrecht: 'Mij is nooit gevraagd of ik ermee eens was'





Het lijkt ons het meest aannemelijk dat iemand die net gevaccineerd was en een geldige QR-code kreeg achteraf toch besmet was" Triton

Als de aantallen zo blijven stijgen vraag ik me af of echt grote bijeenkomsten, zoals festivals, deze zomer zonder verdere maatregelen wel een goed idee zijn." Marion Koopmans, viroloog en OMT-lid

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.