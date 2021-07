De grote vakantiedierendump is begonnen, drukte bij dierenambulance Utrecht



Hettie van Oostenbrugg is vergroeid met haar telefoon. | Foto: RTV Utrecht

Twee ratten zijn gisteren gevonden in een kartonnen doos. | Foto: RTV Utrecht

In een gevonden moment snel de administratie bijwerken. | Foto: RTV Utrecht

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.