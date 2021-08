Herman van Veen: 'Onder de mensen zijn in een mooie omgeving is het leukste dat er is'



Herman van Veen Arts Center in Soestduinen





Beeldende kunst binnen en buiten de villa op de Palz. | Foto: RTV Utrecht/Nathalie Ringrose

Herman bij een van zijn schilderijen. "Ik ben begonnen te schilderen na de dood van mijn ouders." | Foto: RTV Utrecht/Nathalie Ringrose

Dit verhaal komt uit het programma Route C, het cultuurprogramma van RTV Utrecht. De eerste uitzending is elke zondag rond half 9 en het programma wordt daarna elk uur herhaald.

