Formule 1 in de bossen van Zeist? 'De eerste race stond gepland voor 15 juni 1946'



Geschreven door

Ulrike Nagel



Voormalig archivaris Pierre Rhoen met een oude plattegrond van Zeist. | Foto: RTV Utrecht

Oud-archivaris Pierre Rhoen vertelt hoe concreet de plannen waren





Animatie: Zo had het circuit in Zeist eruit kunnen zien





De handtekeningen van Zeister ondernemers die vr het circuit waren. | Foto: RTV Utrecht / Ulrike Nagel

Alle stukken zijn in te zien in het gemeentearchief in Zeist





De ingezonden brief van Hans Hugenholtz. | Foto: RTV Utrecht

Het oorspronkelijke circuit moest in Zeist komen. | Foto: RTV Utrecht / Ulrike Nagel

