Bewoners azc missen Nezara (27) die omkwam bij ongeluk in Doorn: 'We waren in shock'



Christiaan Drent



Foto's van Nezara op haar Instagram-pagina | Foto: Nezara Rasooli

De vriendinnen van Nezara komen uit Iran, maar spreken dezelfde taal | Foto: RTV Utrecht

Een foto ter herinnering aan Nezara hangt in het keukentje bij de fietsenwerkplaats | Foto: RTV Utrecht

In Iran mogen vrouwen niet fietsen. Als mijn dochters ooit naar Nederland komen ga ik het ze direct leren" Koshro

Het drukke kruispunt in Doorn waar het ongeluk gebeurde





Ongevallen met groot vervoer (bussen, vrachtauto's en bestelauto's) hebben vaak ernstige gevolgen voor een fietser, schrijft Veilig Verkeer Nederland op hun website. Veel ongevallen worden veroorzaakt doordat er te weinig rekening wordt gehouden met de eigenschappen van zwaar vervoer, zoals het uitzwenken en de dode hoek. Door de omvang van de vrachtauto heeft de chauffeur slecht zicht. En het gewicht van de vrachtauto zorgt vaak voor ernstig letsel. Jaarlijks vallen er ongeveer tien doden door dodehoekongevallen.

Twee dagen voor het ongeluk poseerde Nezara met haar man Nawid en kinderen voor het gemeentehuis in Doorn | Foto: Nezara Rasooli

