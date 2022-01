Tussen magisch realisme en surrealisme: een nieuwe Dali in Soest...?

SOEST - In zijn atelier in Soest, is kunstschilder Peter van Oostzanen bezig een nieuw doek op te zetten. "Het is een heel proces zo'n schilderij maken, je gaat verschillende fases door alsof je op een reis bent", aldus Peter. In het atelier staan wat van zijn schilderijen opgesteld. Een achtergelaten auto in een leeg landschap, een houten weg die in de lucht lijkt op te lossen, een dansend paar in een woestijn, circusachtige figuren. Het lijken voorstellingen die net niet kloppen met de realiteit. "Mijn werk zit tussen magisch realisme en het surrealisme in", vertelt Peter.