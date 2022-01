Stella's auto brandde uit op Oudejaarsdag, haar buurt zamelt nu geld in voor een nieuwe

UTRECHT - In shock was ze. Afgelopen vrijdag werd Stella de Bie in alle vroegte wakker van het getoeter van haar eigen auto. De wagen bleek in brand te staan. Ze is een van de tientallen mensen die rond de jaarwisseling haar auto in vlammen op zag gaan. Buurtbewoners uit de Utrechtse wijk Zuilen hebben nu de handen ineengeslagen om hun buurvrouw aan een nieuwe auto te helpen. "Ik ben er stil van."