Alle Utrechtse gemeenten groeien, alleen IJsselstein en Montfoort tellen minder inwoners

Het CBS bekeek hoeveel nieuwe inwoners er omgerekend per duizend inwoners vorig jaar bij kwamen. In IJsselstein daalde het aantal inwoners met bijna 10 per duizend inwoners. De relatief grote daling in IJsselstein werd niet veroorzaakt door een dalend geboortecijfer, maar vrijwel geheel doordat er meer mensen uit de gemeente vertrokken dan dat erbij kwamen. In Montfoort was de afname met afgerond 4 inwoners per duizend inwoners minder groot.