Van lekke banden tot bijzondere ontmoetingen: Doorns gezin fietst 3500 kilometer naar Roemenië

"We maken ons echt zorgen over de klimaatopwarming", vertelt hij. "Elke dag is er weer wat in het nieuws: hitterecords, overstromingen... Wat we met de reis wilden meegeven is dat we ook met ons eigen gedrag een verschil kunnen maken door minder spullen te kopen, met de fiets te gaan in plaats van met de auto, vegetarisch te eten... Je kunt gewoon bij de Zwarte Zee komen op de fiets."