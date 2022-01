Vermiste poes Pumba gevonden, toch krijgt het baasje haar niet terug

Het is dan ook de bedoeling dat de eiganaar zelf op zoek gaat naar een vermiste kat, zegt Dielessen. Hij heeft bovendien helemaal geen ruimte om honden, katten, cavia's en woestijnratten langer dan twee weken bij zich te houden. "Dat zul je wel begrijpen als je 700 dieren op jaarbasis doet, dat het niet eeuwen op de eigenaar kan blijven wachten natuurlijk. Deze is pas na een week of vier, vijf pas herplaatst. Dat is in november geweest en zij was hem in augustus al kwijt."