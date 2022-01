OMT-lid Marc Bonten: 'Grote versoepeling coronaregels onwaarschijnlijk'

Bonten zei te hopen dat wetenschappers de komende dagen nog meer informatie over de omikronvariant van het virus kunnen delen. Duidelijk is dat deze variant besmettelijker is, maar mensen minder ziek lijkt te maken. Het is nog de vraag in hoeverre mensen die met deze virusvariant besmet zijn de zorg nog kunnen overbelasten. Het is volgens hem "cruciaal" dat genoeg mensen een boosterprik nemen om de zorgpiek zo laag mogelijk te houden.