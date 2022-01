UMC Utrecht zoekt meer coronapatiënten met reuk- en smaakverlies voor medicijnonderzoek

UTRECHT - Het UMC Utrecht is hard op zoek naar mensen die na een coronabesmetting niet meer kunnen ruiken en proeven. Het UMC wil onderzoeken hoe een medicijn hen zou kunnen helpen. "We zijn in oktober gestart en hebben inmiddels 25 patiënten", zegt KNO-arts en hoofdonderzoeker Digna Kamalski. Maar om goed onderzoek te kunnen doen wil het ziekenhuis in totaal 116 patiënten hebben.