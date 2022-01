Jonge fietscrossers Leersum tussen hoop en vrees over de toekomst van hun crossbaan

Door de vele commotie in het dorp is daarom de opgelegde dwangsom on hold gezet. De gemeente gaat verder uitzoeken wat er mogelijk is. "Vooralsnog is er afgesproken dat er tussen de gemeente en provincie gesproken wordt over de crossbaan, de huidige of een mogelijk alternatieve plek en wat hiervoor nodig is. Tot de uitkomst van deze gesprekken wordt de dwangsom bevroren. Als gevolg van het kerst- en nieuwjaarsreces worden de gesprekken hierover vervolgd vanaf 10 januari 2022", laat een woordvoerder van de gemeente weten.