Maar B. bleef in de rechtbank volhouden dat hij vooraf niets van de plannen had geweten en dat een vierde man de auto na de overval had bestuurd. Volgens B. werd hij een dag voor de overval door de twee anderen met messen bedreigd en gedwongen om mee te werken, omdat zij wisten dat hij makkelijk te beïnvloeden is en de auto van zijn vader altijd mocht gebruiken. Hij kent hen al jaren van een vriendengroep waarmee hij wekelijks rondhangt op het Torenplein in Vleuten.