Toch zegt de provincie al maatregelen te hebben genomen. Van Dopperen: "In Nieuwegein rijdt de tram met 20 km per uur over kruisingen. Daarmee voorkom je een ontsporing niet, maar de schade is minder. Het is een tussentijdse maatregel." En dat dit een tussentijdse maatregel is, is nu precies het probleem vindt Horst van het CDA in Nieuwegein. "De tram moet een goed alternatief vervoersmiddel zijn voor de auto. Prima dat ze langzamer rijden, maar daarmee krijg je een langere reistijd en wordt de tram onaantrekkelijker."