Aantal coronabesmettingen stijgt ook in provincie Utrecht fors, maar minder dan het landelijk gemiddelde

Verreweg de meeste mensen lopen het coronavirus thuis op, meldt het RIVM. Bijvoorbeeld doordat een huisgenoot of gezinslid het virus ergens oppikt en meeneemt achter de voordeur. In 59 procent van de gevallen is de thuissituatie de setting van besmetting. Daarna volgt bezoek thuis met dertig procent. Zo'n drie procent van de herleide gevallen is terug te voeren op een reis of vakantie. Dat is het hoogste percentage sinds het einde van de zomervakantie in augustus.