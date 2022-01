Wachtrij van anderhalf uur bij priklocatie Nieuwegein: 'Lijkt me niet de bedoeling'

NIEUWEGEIN - Wie vandaag een afspraak had voor een boosterpik in De Beursfabriek in Nieuwegein moest geduld hebben. De wachttijd voor de oppepprik liep op sommige momenten op tot anderhalf uur. Op sociale media deden mensen hun beklag over de lange wachtrij. Bovendien zou er weinig tot geen informatie worden verstrekt.