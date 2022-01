Je hoeft niet te kunnen zien om samen te fotograferen

ZEIST - Je verhaal vertellen met een foto is niet vanzelfsprekend als je blind of slechtziend bent. Maar op de middelbare school van Bartiméus in Zeist werken blinde en slechtziende jongeren samen met ziende leeftijdsgenoten van de Stichtse Vrije School aan een fotoserie. Evie Bel is een van de deelnemers. Zij is slechtziend en heeft de problemen die ze daardoor ervaart verwerkt in haar foto: 'Door mijn slechtziendheid heb ik moeite met de weg vinden in een onbekende omgeving. Maar als ik verhalen verzin dan weet ik wel de weg. Daarom zit ik op de foto in een doolhof met een typemachine en het boek dat ik zelf geschreven heb.'