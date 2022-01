Het is een grijze decemberdag, midden in de lockdown, op Sportpark Zuilen. De sportvelden liggen op de grens tussen Utrecht en Maarssen - deze plek is nog nét Utrecht - langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Er zijn elf voetbalvelden met tribunes, een indoor sporthal, tennisvelden en een hondenclub. Én hier ligt de grote trots van Wijnand (46) en Bart (67): een grote zandvlakte die onderverdeeld is in tien beachvolleybalvelden. De netten hangen in deze lockdown niet in de palen, de zandbak is netjes aangeharkt. Het moge duidelijk zijn: hier wordt op dit moment niet gesport.