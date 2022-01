Strafzaak tegen advocaat en neef Ridouan T. start 20 januari

Youssef T. en de van origine Vianense Ridouan T. zijn neven van elkaar. Youssef werd op 8 oktober aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij op dat moment zijn neef bezocht. Het bezoek was er een in een reeks van vele: T. staat zijn neef bij in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo.