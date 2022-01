Vrijwilligers willen meehelpen met boosten, maar GGD kan alleen betaalde krachten gebruiken

PROVINCIE UTRECHT - Veel mensen willen als vrijwilliger meehelpen met vaccineren, maar volgens de Utrechtse GGD is dat geen optie. Er kan alleen worden gewerkt met betaalde krachten. Vrijwilligerswerk is volgens de gezondheidsdienst te vrijblijvend. "Dat kunnen we niet gebruiken. We willen zeker weten dat mensen veel komen werken."