DE BILT - In Bilthoven is een verhitte discussie ontstaan over de komst van een nieuwe psychiatrische afdeling op het terrein van Berg en Bosch. Buurtbewoners zouden bezorgd zijn over de kliniek. In de lokale krant werd zelfs een link gelegd met de moord op Anne Faber. Raadslid Werner de Groot spreekt daar schande van: "Dat noem ik angst aanjagen."