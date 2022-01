Mysterie rond dode geitenbokjes Pjotter en Thomas in Maarn: 'We zijn heel erg verdrietig'

In Maarn wordt op de Facebook-pagina van het zwerfsteneneiland verslagen gereageerd op het verdrietige nieuws. Veel mensen maken hier een wandeling in de weekenden en kennen de bokjes. Het eilandje waar de dieren op woonden is verboden terrein voor bezoekers. "We vonden het al vreemd dat er een anonieme melding is binnengekomen, want vanaf het hek kun je de bokken niet zien. Het slot van het hek was kapot en er lagen lege flessen op het terrein. Het was duidelijk te zien dat er mensen op het eiland zijn geweest die er eigenlijk niet hoorden."