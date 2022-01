André Blom opent winkel met grachtenfoto's: 'Iedereen komt met de mooiste herinneringen'

In 2019 begon Blom met een nieuwe serie van rechtopstaande zwart-witfoto's uit de stad. Enkele maanden later, op 18 maart, gebeurde er iets waardoor hij zijn focus verloor. "De tramaanslag. Ik zag het vanaf mijn eigen huis gebeuren, vanaf het begin. Uit een soort automatisme ben ik foto's gaan maken vanuit mijn raam. Maar daarna merkte ik dat het me even niet meer lukte. Ik had er iets teveel van meegekregen en ben toen even met fotograferen gestopt."