Wat leren we één jaar na de eerste prik? 'Kijk niet verder dan twee weken vooruit'

En we blijven maar prikken. Inmiddels is de boostercampagne vol op stoom. Veel mensen hebben al een derde prik in hun arm zitten. De GGD Utrecht blikt dan ook terug op een veelbewogen jaar, zegt woordvoerder Lydia van der Meer. "We zijn vorig jaar gestart met één vaccinatielocatie in Houten en een jaar later zitten we op 26. Dus we maken grote stappen", concludeert Van der Meer.