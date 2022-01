Kerstboom ruilen voor patat? In Langbroek kan dat!

De kerstbomensnipperdag is vooral bedoeld voor de kinderen die in Langbroek wonen. Sem is één van de eersten die iets na de middag als eerste met zijn skelter het terrein komt op rijden. Achterop heeft hij wel vier bomen mee, met een touw aan elkaar vast gebonden. "We zijn sinds maandag bezig. Dit was mijn eerste ritje, maar ik kom nog een paar keer terug. Het is best zwaar, want sommige bomen zaten nog in een pot, dus het was niet makkelijk om die eruit te krijgen."