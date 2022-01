40 internationale pianovirtuozen treden op tijdens Liszt Utrecht: 'Nadruk minder op wedstrijdelement'

Op donderdag 8 december 1842 arriveerde de pianist en componist Franz Liszt in Utrecht en nam hij zijn intrek in Hotel des Pays-Bas aan het Janskerkhof. Een dag later gaf hij een sensationeel concert in de schouwburg op het Vredenburg. Hoe kwam de virtuoos, die met zijn tournees door Europa een ware Lisztomania teweegbracht, in de Domstad terecht? Hoe zag het leven er in de jaren '40 van de negentiende eeuw uit in Utrecht en in Europa? En wat vond men in Nederland van die extravagante, 31-jarige pianoleeuw?

Bron: Matthieu Heinrichs, auteur Liszt in Utrecht 1842, uitgeverij Gusto