Utrecht merkt dat traditionele boom terrein verliest aan kunstboom: 'Voorheen zamelden we meer in'

De gemeente ziet wel dat de traditionele boom terrein verliest aan de kunstboom. Er worden steeds minder bomen verwerkt tot compost. "Voorheen zamelden we meer bomen in, meer volume. We zien dat het afneemt, dat is al een aantal jaar. Dat is deels door de kunstboom, maar ook de leaseboom, de leenboom, de terugbrengboom en allerlei andere varianten die er zijn."