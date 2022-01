Het aantal beschikbare huizen in de regio is beperkt, en de prijzen zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Dat leidt ertoe dat veel huizenbezitters kiezen voor een verbouwing in plaats van een verhuizing. Zij vinden dat de gemeente, gelet op de crisis op de huizenmarkt, veel soepeler zou moeten zijn bij verbouwingen. Wethouder Verschuure zegt daarover: "Daar ga ik een heel eind in mee. Utrechters weten als geen ander hoe het is om in een groeiende stad te leven en te wonen." Hij benadrukt dat de stad erg populair is en is bereid om te kijken of er versoepelingen mogelijk zijn. Dat wil hij doen in samenspraak met de Utrechtse gemeenteraad.