Jasper Brancart woont in een hoekhuis uit 1888. Hij geeft aan dat hij voor zijn verbouwing nauwelijks een architect kon vinden omdat die heel veel negatieve ervaringen hebben met verbouwingen in Utrecht. Toen ze er eindelijk eentje vonden, werd deze door de gemeente eindeloos van het kastje naar de muur gestuurd. "Uiteindelijk kregen we na ruim zeven maanden toch goedkeuring", vertelt Brancart. Maar het dossier ging over naar een collega. "Acht weken later kregen we weer een afwijzing, meneer had naar het eerste ontwerp gekeken." Ondertussen werden er zes nieuwe dakopbouwen geplaatst in zijn straat. "Het is echt pure willekeur!"