Een persoon aangehouden bij politieactie A2, zware bewaking bij Landelijke Eenheid in Driebergen

Tegelijkertijd is een grote politiemacht opgeroepen, waaronder helikopters en speciale eenheden. Het hoofdgebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen wordt momenteel extra beveiligd. Voor de deur staan agenten met automatische vuurwapens en kogelwerende vesten aan. Ook is een politiehelikopter geland. Het is nog onbekend of dit met de afsluiting van de A2 te maken heeft.