Wie helpt ernstig zieke Ege (13) aan stamcellen? 'Ik wil zó graag een match'

Hoe werkt dat: stamceldonor zijn?

Voor patiënten met een vorm van bloedkanker, zoals leukemie, zijn stamcellen van een donor vaak de laatste kans op leven. Het aanmelden als stamceldonor is niet lastig. Ben je gezond en tussen de 18 en 55 jaar? Dan kun je je aanmelden.

Potentiële donoren vullen online een vragenlijst in en krijgen vervolgens een wattenstaafje opgestuurd. Het wangslijm dat je daarna terugstuurt wordt geanalyseerd en zo kom je in een wereldwijde databank terecht.

Blijk je een match voor wie of waar dan ook? Dan word je wederom gevraagd of je nog steeds wilt doneren. Na een medische keuring wordt de afname van stamcel gepland en binnen 71 uur bij de patiënt ingebracht. Je kunt stamcellen op twee manieren doneren: via het bloed of - minder vaak - via het beenmerg. Dit wordt besloten door een arts.