Dronken duo weigert bestelde drank te betalen en berooft bezorgers tijdens dollemansrit in Lopik

De Nieuwegeiner zei in de rechtszaal dat hij direct spijt had van wat hij de twee slachtoffers had aangedaan. Maar ook dat is volgens het OM ongeloofwaardig. Na hun roes te hebben uitgeslapen hadden de twee in stoere taal over de gewelddadige beroving geappt. Daaruit blijkt dat zij het een kick vonden en er veel lol aan hadden beleefd. Ook appt hij: "Zou die jas maar op Marktplaats gooien, kunnen wij daar ook nog van eten."