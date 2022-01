Margreet bij Diergeneeskunde: hoe de eerste studenten 200 jaar geleden naar Utrecht kwamen

"In vergelijking met de studie voor artsen, heeft het heel lang geduurd voor er een opleiding voor dierenartsen kwam", begint bijzonder hoogleraar Diergeneeskunde in Historische en Maatschappelijke Context Peter Koolmees zijn rondleiding over het oude Veeartsenijcomplex. "Twee factoren bepaalden dat de opleiding er kwam: Uitbraken van besmettelijke dierziekten, in de 18e eeuw was dat runderpest, en de rol van het leger. Tot de Tweede Wereldoorlog werd iedere oorlog te paard gevoerd. Er waren dus paardenartsen nodig, om die legerpaarden gezond te houden."