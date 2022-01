Zolderkamer over? Neem een jongere in huis!

De huurder van Marrie Steendam vraagt haar vaak om advies. "Rust en duidelijkheid is belangrijk als je iemand in huis hebt. Dat moet je kunnen bieden. Maar ze heeft het vooral nodig om haar verhaal kwijt te kunnen. En je kan levenservaring doorgeven. De fiets repareren bijvoorbeeld, laatst was alleen een windscherm eraf, voor haar was dat een groot probleem, voor mij is het een fluitje van een cent om dat weer vast te zetten. Of afvalscheiden, ze wist niet hoe dat moest en ik kan haar dat dan uitleggen. Dan is ze heel trots dat ze weer iets heeft geleerd."