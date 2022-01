Jongeren over oplopend aantal besmettingen: 'Feestje nodig om het leven de moeite waard te vinden'

Het feestje was voor haar een weloverwogen besluit, legt ze uit. Vorig jaar bleef ze namelijk wel thuis en dat beviel erg slecht. "Ik moet wel zorgen dat ik een soort minimum aan sociale contacten zie. Want anders krijg ik wat ik vorig jaar had, dat ik me echt ongelukkig en kut ga voelen. Zo'n feestje met tien mensen met Oud en Nieuw vind ik het dan wel waard om daarna in quarantaine te zitten. Dat vind ik dan wat minder erg omdat ik dan tenminste wel dat feestje heb gehad", zegt ze.