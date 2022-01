5 tieners aangehouden voor in brand steken scooter in speeltuin Amersfoort

Op 13 oktober werd in de avond een Go Sharing scooter in brand gestoken bij speelplaats De Draak aan de Zeldertsedreef in Amersfoort. Niet alleen de scooter werd in de as gelegd, ook de speeltoestellen en de ondergrond van de speelplaats raakten zwaar beschadigd door de brand. De schade wordt geschat op 40.000 euro.