Utrechtse moeder verdacht van mishandeling, verwaarlozing en opsluiting van 3 kinderen

De agenten treffen volgens het OM een vies huis aan met bedorven voedsel in de koelkast. Overal staan lege drankflessen. Moeder is niet meer aanspreekbaar. Het dochtertje is vies en draagt een rompertje dat geschikt is voor baby's van hooguit negen maanden. Zij is blij als ze op het politiebureau kan douchen. Als zij hoort dat zij ergens anders naartoe gaat, zegt zij volgens de officier van justitie: "Dit is de beste dag van mijn leven."