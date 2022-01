Tot 20 maanden cel voor Duits stel dat kluisjes leegtrok in sauna Soesterberg

In de rechtszaal vertelde het duo dat ze bewust kozen voor saunacomplexen omdat daar op veel plekken geen cameratoezicht is. Uiteindelijk liepen ze toch tegen de lamp omdat beelden van de twee gedeeld waren onder bedrijfsleiders van saunacomplexen in Nederland. De bedrijfsleider van een sauna in Almere herkende de twee. Op hun hotelkamer werd een deel van de buit gevonden, maar ook drugs en wapens.