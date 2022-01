Geen verguning voor bomenkap Beverweert

De gemeente Bunnik bevestigt dat er geen vergunning is voor de bomenkap en heeft de eigenaar van het landgoed gesommeerd om de werkzaamheden stil te leggen. In een reactie stuurt een woordvoerder: "Op woensdag 5 januari jl. heeft de gemeente Bunnik alle werkzaamheden op landgoed Beverweert stopgezet. Aanleiding was het weghalen van het hekwerk rondom het landgoed en het kappen van bomen. De eigenaar van het landgoed heeft geen vergunning voor het kappen van bomen op het landgoed en hiervoor ook nog geen vergunning aangevraagd. Zijn vergunningaanvraag voor restauratie van het hekwerk is nog in behandeling."