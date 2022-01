Sportscholen willen open: 'Mensen hebben het nodig'

PROVINCIE UTRECHT - Januari is doorgaans een goede maand voor sportscholen. De kerstkilo's en goede voornemens duwen veel mensen de sportschool in. Maar dit jaar is het anders, door de lockdown melden veel minder mensen zich aan terwijl het volgens onderzoekers juist nu belangrijk is om fit te blijven. Een petitie om sport en bewegen tot essentiële dienstverlening aan te merken is al ruim tweehonderdduizend keer getekend.