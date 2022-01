Veenendaal stuurt brandbrief naar premier Rutte: 'Bied perspectief aan de niet-essentiële sector'

Burgemeester Gert-Jan Kats benadrukt dat. "Uit de gesprekken met deze ondernemers blijkt dat velen maar nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden. Startende ondernemers zien hun droom in rook opgaan, voor veel ondernemers is de steun onvoldoende of men komt daarvoor niet in aanmerking. Voor hen is verlichting van de maatregelen op korte termijn van levensbelang."