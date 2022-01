De GGD hoopt het werk ook efficiënter te maken door nieuwe locaties te openen. Op 10 januari opent er een nieuwe testlocatie in Soest aan de Van Weedestraat 61A en in Zeist, aan Bergweg. Een week later opent ook een nieuwe locatie in Amersfoort en komt er een nieuwe testlocatie in IJsselstein. Met deze nieuwe locaties gaan er ook een paar dicht, dat gaat om mobiele testlocaties. Hier vind je een overzicht.