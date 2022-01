Actievoerders Amelisweerd ook op de bres tegen bomenkap bij Nedcar

UTRECHT - Tientallen actievoerders van Amelisweerd niet Geasfalteerd doen vandaag mee aan een protest in Sittard. Autofabriek VDL Nedcar wil op korte termijn uitbreiden en daarvoor moet bos tegen de vlakte. De actievoerders in Sittard verzetten zich tegen deze kap. Het gaat in totaal om zo'n 150 actievoerders, die in het Maaslandpark in Sittard tegen de voorgenomen kap van het Sterrebos in Born demonstreren.