Groepje minderjarigen opgepakt voor straatroof in Breukelen

Van de vijf verdachten zijn er vier minderjarig. Zij zijn na hun aanhouding vastgezet. Komende week worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of ze langer vast blijven zitten. De vijfde verdachte is een 19-jarige man. Hij is na verhoor weer weggestuurd, maar blijft volgens de politie nog wel een verdachte in de zaak.