Recordopbrengst voor restauratie oude grafstenen in Driebergen: Een plastic uil bleek 220 euro waard

"Wat denk je hiervan, Roel? 2 euro?" zegt Philine terwijl ze een emaillen pispotje van alle kanten bekijkt. "Jammer dat ie beschadigd is." De twee vrijwilligers vinden van alles tussen de zolderopruimingen. Het is net Tussen Kunst en Kitsch. Met de nadruk op kitsch. Maar af en toe zit er iets heel bijzonders bij. "Vorig jaar hebben we zo'n 20.000 euro opgehaald met de verkoop via internet en onze snuffelmarkten. Dat was een record. Het topstuk was een schouwstuk, een soort klok. Die bleek 1000 euro waard te zijn. We hebben hem toch maar teruggeven aan de mevrouw die hem schonk, want zij had geen idee wat ze had ingeleverd" vertelt Philine.