2022 gedoopt tot 'Adrianusjaar': de enige Utrechtse (en Nederlandse) paus in het Vaticaan ooit

Naast het Paushuize staat sinds 2015 een standbeeld van hem en in de buurt van zijn vermoedelijke geboortehuis is op de Oudegracht een plakaat over zijn leven aangebracht. Dat er niet veel over de enige Nederlandse paus in het Utrechtse straatbeeld te zien is, heeft ermee te maken dat de stad in 1580 protestants werd en sindsdien dus weinig van doen had met het katholicisme en de paus. Bovendien trok Adrianus fel van leer tegen het lutheranisme, en zodoende ook tegen het protestantisme.